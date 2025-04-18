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DHA

İtalya'da facia gibi kaza..

Ülkenin güneyinde yer alan Napoli yakınlarında bir teleferik kabininin yere çakılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

DÜŞME NEDENİ: OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI

Yerel medyada yer alan haberlere göre, kazanın, Sorrento yakınlarındaki Mt. Faito bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana geldiği bildirildi.

Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, kazada bir kişinin de ağır yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını belirtti.

16 YOLCU KURTARILDI

Aynı bölgede havada asılı kalan bir başka teleferik kabinindeki 16 yolcu ise emniyet kemerleri yardımıyla gerçekleştirilen operasyonla tahliye edildi.

İtalyan arama kurtarma ekipleri müdahalenin sürdüğünü açıklarken olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.