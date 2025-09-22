İtalya'dan Gazze'ye destek: İsrail'in saldırılarına karşı protesto düzenlendi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bir yılı aşkın süredir devam ediyor...

Gazze'ye yönelik sıkı ablukasını sürdüren ve bölgeye gıda yardımlarının girişine de izin vermeyen İsrail'e dünyadan tepkiler geliyor.

Bu kapsamda İtalya’nın Milano kentinde, USB (Sindacato Autonomo di Base) sendikasının çağrısıyla İsrail’in Gazze’ye yönelik süren saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

EYLEMLER 70 KENTTE GERÇEKLEŞTİ

Ülke genelinde yaklaşık 70 kentte gerçekleşen eylemlerde, Gazze’de derhal ateşkes sağlanması talep edildi.

İtalya hükümetine İsrail ile tüm ilişkileri kesme çağrısı yapıldı.

GLOBAL SUMUD FİLOSU'NA DESTEK MESAJI

Ayrıca, Filistin halkına insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Global Sumud Filosu’na destek mesajı verildi.

SENDİKALARDAN 'GAZZE' GREVİ: OTOBÜS SEFERLERİ DURDURULDU

İtalya’da Gazze’ye destek eylemi düzenleniyor.

Ülke genelinde binlerce kişi, sendikaların "Gazze’deki soykırımı kınamak" ve "İsrail’e diplomatik ve ekonomik yaptırımlar uygulanması" çağrıları üzerine greve gitti.

İtalyan haber ajanslarına göre, başkent Roma’da birçok otobüs seferi durduruldu ve metro seferlerinde aksamalar yaşandı.

ÖĞRENCİLER DERSLERE GİRMEDİ

Cenova ve Livorno’da göstericiler, limanları bloke etti.

Göstericiler, otoyolları trafiğe kapatırken öğrenciler derslere girmedi, mağazalar ülke çapında kapatıldı.

"SOYKIRIMA UĞRAYAN BİR HALKI DESTEKLEMEK İÇİN BURADAYIZ"

Roma’da yüzlerce lise öğrencisi, Roma Termini Tren İstasyonu’nun önünde toplanarak, Filistin bayrakları salladı ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Göstericiler, "Soykırıma uğrayan bir halkı desteklemek için buradayız" açıklaması yaptı.

İlk kez protestoya katıldığını belirten 18 yaşındaki Francesca Tecchia, "Gazze’de olanlar çok önemli, artık sessiz kalamam" ifadelerini kullanırken, 52 yaşındaki işçi Federica Casino da "Gazze’nin ölen çocukları ve yıkılan hastaneleri için" sokakta olduklarını söyledi. Casino, "İtalya konuşuyor ama hiçbir şey yapmıyor." diyerek hükümete tepki gösterdi.

GAZZE'DE ACI BİLANÇO

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırıları ve açlık nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 61 ölü ve 220 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 785 Filistinlinin öldüğü, 54 bin 754 kişinin yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 65 BİN 344

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 523'e, yaralananların sayısının da 18 bin 496'ya ulaştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 344'e, yaralıların sayısının 166 bin 795'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.