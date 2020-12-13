İtalyan gazeteci Corrado Augias, Fransız onur nişanını iade edecek

Sisi'ye onur nişanı verilmesine tepki gösteren Augias, nişanı iade etmek için Fransa Büyükelçiliği'ne gideceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Fransa'yı ziyaret eden Sisi'ye gizlice onur nişanı verildiğinin ortaya çıkması, İtalyan gazeteci-yazar Corrado Augias'ın tepkisini çekti.

Augias, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Mısır'da darbeyle göreve gelen Cumhurbaşkanı Sisi'ye Fransız "Legion d'Honneur" onur nişanı vermesini eleştirerek, kendisinde de olan aynı nişanı iade edeceğini açıkladı.

"İADE ETMEK İÇİN FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE GİDECEĞİM"

Augias, La Repubblica gazetesinde bugünkü köşe yazısında, Sisi'ye Fransız "Legion d'Honneur" onur nişanı verilmesine tepki göstererek, "14 Aralık Pazartesi günü onur nişanını iade etmek için Fransa Büyükelçiliği'ne gideceğim. Bunun tamamen sembolik, duygusal ama ciddi bir jest olduğunu söyleyebilirim." diye yazdı.

"SİSİ'YE ÖDÜL VERİLMEMELİYDİ"

Augias, Mısır'da yaklaşık 5 yıl önce ölü bulunan İtalyan araştırmacı Giulio Regeni'yi hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Macron, objektif olarak söylemek gerekirse iğrenç suçlulara suç ortağı olan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye Legion d'Honneur vermemeliydi. Bunu hem talihsiz Giulio Regeni’nin hatırası için hem de aynı zamanda Fransa'da iki yüzyıldan fazladır verilen bu nişanın önemi için söylüyorum." ifadelerini kullandı.

'SİSİ BU NİŞANI HAK ETMEK İÇİN NE YAPTI' SORUSU

Devlet başkanlarının bile devlet yönetiminde aşmaması gereken sınırlar olduğunu vurgulayan İtalyan gazeteci-yazar, Macron'un bu nişanı Sisi'ye vermesiyle adaletsiz bir işe imza attığını belirtti. ​​​​​​​Augias, Sisi'nin bu nişanı almayı hak etmek için ne yaptığını ve erdemlerinin neler olduğunu da sordu.

Augias, Regeni hadisesinde Mısır yönetiminin Sisi'den başlamak üzere adaleti, kanunları, insan haklarını ihlal ettiği için suçlu olduğunu kaydetti.

Corrado Augias

MACRON'A TEPKİ

Giulio Regeni cinayetinin İtalyanlar için kanlı açık bir yara ve hakaret anlamına geldiğini yazan Augias, "Cumhurbaşkanı Macron'dan kardeşlik olmasa da Avrupa adına birlikte inşa etmek için çok uğraştığımız bir anlayış beklerdim." yorumunu yaptı.

İş ve diplomasi mekanizmalarının nasıl yürüdüğünü gayet iyi bildiğine değinen Corrado Augias, Sisi'ye onur nişanı verilmesiyle adaletin terazisinin bozulduğunu kaydetti.

Diğer yandan, Sisi'nin Fransa'da "Legion d'Honneur" onur nişanı alması, İtalyan basınında eleştiri konusu olmaya devam ediyor.

Giulio Regeni

GIULIO REGENI CİNAYETİ

İngiliz Cambridge Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan 28 yaşındaki Giulio Regeni, Mısır'daki işçi sendikaları ve aktivistlerle ilgili araştırma yapmak üzere bulunduğu sırada, 25 Ocak 2016'da ortadan kaybolmuş, 3 Şubat'ta Kahire-İskenderiye yolunda cesedi bulunmuştu.

İtalya'nın o dönemki Kahire Büyükelçisi Maurizio Massari, Regeni'nin vücudunda işkence izleri gördüğünü belirtmişti. Anne Paola Deffendi Regeni'nin de oğlunu burnundan teşhis edebildiği basına yansımıştı.

İTALYA-MISIR GERİLİMİ

Roma Cumhuriyet Savcılığı'nın 10 Aralık'ta tamamlandığını açıkladığı Regeni cinayetine ilişkin soruşturma, genç İtalyan araştırmacının işkence sonucunda öldüğünü ve olaya 4 Mısırlı gizli servis ve güvenlik görevlisinin de karıştığı gibi önemli detayları ortaya koymuştu.

İtalyan kamuoyu ve makamları, o günden bu yana Mısırlı yetkililerden Regeni'nin hayatını nasıl kaybettiğinin açıklığa kavuşturulmasını talep ediyor. Bu durum, İtalya-Mısır ilişkilerinin dönem dönem gerilmesine yol açıyor.

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