İtalyan gazetecinin gözaltında olduğu iddialarına İran'dan yanıt

İHA

29 yaşındaki İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın İran'ın başkenti Tahran’da gözaltına alındığı bildirilmişti.

Yaşanan gelişme sonrası beklenen açıklama geldi.

Konuya ilişkin bilgiler İran resmi haber ajansında yer aldı.

İDDİALARI DOĞRULAYAN AÇIKLAMA

İran toplumu hakkında haber yapmak üzere 13 Aralık’ta ülkeye gelen gazetecinin 19 Aralık’ta "yasayı ihlal ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığını doğruladı.

Açıklamada Sala hakkında yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İran Kültür Bakanlığı açıklamasında, Sala'ya konsolosluk yardımı sağlandığı ve "ailesiyle telefonla iletişim halinde olduğu" kaydedildi.

"TAHRAN'DA ATAERKİLLİK ÜZERİNE BİR SOHBET"

Cecilia Sala, 17 Aralık’ta sosyal medya hesabından hazırladığı "Tahran'da ataerkillik üzerine bir sohbet" başlıklı bir yayının bağlantısını paylaşmıştı.

Sala'nın çalıştığı medya şirketi Chora tarafından yapılan açıklamada, Sala'nın gazeteci vizesiyle başkent Roma'dan İran'a seyahat ettiği ve 20 Aralık'ta geri dönmeyi planladığı ifade edildi.

İTALYA'DAN AÇIKLAMA

İtalya tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, Tahran'daki Evin Cezaevi'nde tutulan Sala'nın alıkonulmasının "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

İtalya'nın Tahran Büyükelçisi Paola Amadei’nin Salayı ziyaret ettiği öğrenilirken, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise Sala'yla ilgili sürecin "karmaşık" olduğunu ifade etti.

REHİNE PAZARLIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINDI İDDİASI

İsviçre-İran vatandaşı iş adamı 38 yaşındaki Mohammad Abedini Najafabadi, 16 Aralık'ta İstanbul'dan gittiği Milano'daki Malpensa Havalimanı'nda ABD yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İtalya basınında yer alan haberlerde, Sala'nın rehine pazarlığı için gözaltına alınmış olabileceğine dikkat çekildi.

Haberlerde, İran'ın Najafabadi'nin serbest bırakılmasını istediği ve buna karşılık Sala'yı serbest bırakabileceği iddiasına yer verildi.