- Haberler
- Dünya Haberleri
- İtalyan genç, koronavirüs aşı sertifikasının barkodunu koluna dövme yaptırdı
İtalyan genç, koronavirüs aşı sertifikasının barkodunu koluna dövme yaptırdı
Colonnetta, iki doz aşı olduğunu kanıtlayan barkod için ilginç bir yönteme başvurdu.
- Haber Merkezi
- 22.08.2021 - 09:21
- Güncelleme : 22.08.2021 - 09:22
Koronavirüs aşısının her iki dozunun yaptırıldığının kanıtı olan aşı sertifikası, yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı.
Avrupa'da uygulanmaya başlanan aşı sertifikasına ilişkin İtalya'da yaşayan Andrea Colonnetta, ilginç bir harekete imza attı.
BARKODLU DÖVMEYLE GÜNDEM OLDU
22 yaşındaki üniversite öğrencisi Colonnetta, tam aşılandığına dair barkodun çıktısını almak ya da telefonuna indirmek yerine koluna dövme yaptırmayı tercih etti.
"FARKLI OLMAYI SEVİYORUM"
Farklı olmayı sevdiğini dile getiren Colonnetta, "Orijinal bir şey yapmayı seçtim." dedi.
Kolundan barkod kontrolü yapılan gencin görüntüleri, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.