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İtalyan genç, koronavirüs aşı sertifikasının barkodunu koluna dövme yaptırdı

İtalyan genç, koronavirüs aşı sertifikasının barkodunu koluna dövme yaptırdı

Colonnetta, iki doz aşı olduğunu kanıtlayan barkod için ilginç bir yönteme başvurdu.