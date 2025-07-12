İtalyan mafya örgütü Ndrangheta liderlerinden Palermo, Kolombiya'da yakalandı

Kolombiya polisi, İtalya ve İngiltere güvenlik güçleri ile Europol iş birliğinde düzenlenen operasyonla, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan “Peppe” lakaplı Giuseppe Palermo'yu başkent Bogota'da yakaladı. Palermo'nun, Güney Amerika'dan Avrupa'ya yasa dışı kokain sevkiyatlarını yönettiği ve kaçakçılık rotalarını organize ettiği belirtildi.

SİCİLYA'DAKİ OCSA NOSTRA'DAN DAHA KARMAŞIK YAPISI VAR

Uzmanlar, Avrupa'daki uyuşturucu ticaretini büyük ölçüde kontrol eden Palermo’nun mensubu olduğu Ndrangheta’nın, bu etkinliği sayesinde İtalya’nın en zengin ve güçlü mafyalarından biri haline geldiğini ifade ediyor. Kalabriya merkezli örgütün, Sicilya’daki Cosa Nostra’ya kıyasla daha karmaşık ve çözülmesi zor bir yapıya sahip olduğu da vurgulanıyor.