İtalyan polisinden Filistin destekçilerine coplu müdahale Pisa'da toplanan kalabalık grup, polisin şiddetine uğradı. Kalabalığı coplarla dağıtmak isteyen polisin müdahale anları kameraya yansıdı.

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AA & Ensonhaber

Dünya çapında Filistin'e destek gösterileri devam ediyor.

İsrail ordusunun saldırılarında on binlerce can kaybının yaşanması, soykırım karşıtlarını sokaklara döktü.

İtalya'nın Pisa şehrinde toplanan kalabalık, ara sokaklardan geçmek isteyince polis engeliyle karşılaştı.

Polisten sert karşılık

Göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Filistin destekçilerini durdurmak isteyen polisler, coplarıyla müdahale etti.

Dar bir sokakta geri püskürtülen göstericilerden bazıları gözaltına alındı. İtalyan polisinin sert müdahalesine ilişkin anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Netanyahu'nun savaş sonrası planı

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dünkü kabine toplantısında hükümete sunduğu, Gazze'de saldırıların ardından izleyeceği yol haritası, "Gazze Şeridi'nin silahsızlandırılması, İsrail'in güvenlik için hareket özgürlüğünü koruması ve UNRWA'nın kapatılmasını" içeriyor.

Plana göre İsrail, Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria'da güvenlik ve askeri konularda hareket özgürlüğünü elinde tutacak, Mısır-Gazze sınırında ABD'nin koordinasyonuyla tampon bölge oluşturarak "kaçakçılık girişimlerini" önleyecek.

Gazze yönetiminden uzaklaştırma amacı

Netanyahu'nun hükümete sunduğu yol haritasına göre Gazze'nin sivil idaresi ise "yönetim becerisine sahip profesyoneller" tarafından gerçekleştirilecek; bu kişiler "terörü destekleyen devlet ve oluşumlara bağlı olmayacak", maaşlarını bunlardan almayacak.

İsrail ayrıca Ramallah merkezli uluslararası meşruiyete sahip Filistin yönetimini, "terörü desteklemekle" suçlayarak, yol haritasındaki bu maddeyle Gazze yönetiminden uzaklaştırmayı amaçladığına işaret ediyor.