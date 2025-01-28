İtalya'nın gönderdiği 49 düzensiz göçmen Arnavutluk'a ulaştı

İHA

İtalya, ülkeye gelen düzensiz göçmenleri Arnavutluk'ta kurduğu iki göçmen merkezine transfer etmeye devam ediyor.

İtalyan donanmasına ait "Cassiopea" gemisi, hafta sonu Lampedusa'nın güneyinde uluslararası sularda yakalanan 49 göçmeni Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın kuzeybatısındaki Shengjin limanına getirdi.

İtalyan medyası, göçmenlerin Bangladeş, Mısır, Fildişi Sahili ve Gambiya uyruklu olduğunu aktardı.

ARNAVUTLUK'A GÖNDERDİKLERİ ÜÇÜNCÜ DÜZENSİZ GÖÇMEN GRUBU

49 kişilik göçmen grubu, İtalya'nın Arnavutluk'a gönderdiği 3. düzensiz göçmen grubu oldu.

Öte yandan, İtalya'nın geçtiğimiz Ekim ve Kasım aylarında Arnavutluk'taki merkezlere gönderdiği göçmenler, Roma Mahkemesi'nden çıkan kararlar nedeniyle İtalya'ya geri getirilmişti.

Avrupa Adalet Divanı, önümüzdeki haftalarda İtalya'nın planını inceleyecek, planın AB hukukuna uygun olup olmadığı yönündeki tartışmaları açıklığa kavuşturacak.

'SAĞLIKLI ERKEK DÜZENSİZ GÖÇMENLER'

İtalya ve Arnavutluk arasında Kasım 2023'te imzalanan 5 yıllık anlaşma, Akdeniz'de İtalyan gemileri tarafından kurtarılan "sağlıklı erkek düzensiz göçmenler", Arnavutluk'ta inşa edilen iki merkeze gönderilmesini içeriyor.

Göçmenlerin iltica başvuruları bu merkezlerde işleme konulacak, talebi olumlu sonuçlanan göçmenler İtalya'ya giriş yapabilecek, diğerleri ise ülkelerine geri gönderilecek. İki merkezin İtalya'ya 5 yıllık maliyeti 670 milyon euro olacak.

5 YILLIK MALİYET 670 MİLYON EURO

İtalyan yargı yetkisi altında olan merkezler İtalya tarafından işletilirken, Arnavut muhafızlar ise dış güvenliği sağlıyor.

Başkent Tiran'ın 66 kilometre kuzeybatısındaki Shengjin'deki ilk merkez, yeni gelenleri taramak için kullanılıyor.

Gjader yerleşim yerindeki diğer merkez ise sığınma taleplerinin işleneceği sırada göçmenlere ev sahipliği yapıyor.

İtalya hükümeti, Arnavutluk'ta inşa ettiği iki merkezle İtalya'ya yasa dışı göçü caydırmayı hedefliyor.