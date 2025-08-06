İtalya'ya dünyanın en uzun asma köprüsü yapılacak

Dünyanın en uzun asma köprüsü geliyor...

Onlarca yıllık planlama ve yoğun tartışmaların ardından, Messina Boğazı üzerine devlet destekli köprünün inşasına bir bakanlar komitesi yeşil ışık yaktı.

Projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini duyurdu.

3.3 KM UZUNLUKTA, 3'ER ŞERİTLİ

Salvini, bir basın toplantısında, "Bu, dünyanın en uzun asma köprüsü olacağını" ve yoksul bölgeler olan Sicilya adası ile güney İtalya'daki Calabria bölgesi için bir "kalkınma hızlandırıcısı" işlevi göreceğini söyledi.

Köprü, ortada iki demiryolu hattı ve her iki yanında üçer şeritli yol ile tasarlandı:

Köprü 3.3 kilometre uzunluğunda, dünya rekoru kıracak bir asma açıklığa sahip olacak ve 400 metre yüksekliğindeki iki kule arasında uzanacak.

YAPIMI 2032'DE TAMAMLANACAK

2032 yılında tamamlanması planlanan köprü, hükümetin açıklamasına göre, yüksek rüzgarlara ve depremlere dayanabilecek şekilde, iki tektonik plaka üzerinde yer alan bir bölgede mühendislik açısından son teknolojiyle inşa edilecek.

Bakanlar, köprünün ekonomik büyüme ve istihdam getireceğini umuyor. Aynı zamanda başbakan yardımcısı olan Salvini, projenin on binlerce iş yaratacağını vaat etti.

Ancak proje, çevresel etkileri ve maliyeti nedeniyle yerel protestolara yol açtı. Eleştirmenler, paranın başka alanlarda daha iyi kullanılabileceğini söylüyor.

Diğer eleştirmenler, İtalya’da duyurulup finanse edilen ancak asla tamamlanmayan kamu projelerinin uzun geçmişine işaret ederek köprünün asla gerçekleşmeyeceğine inanıyor.

PLANLARI EN AZ 50 YIL ÖNCE YAPILDI

Köprünün planları ilk olarak 50 yıldan uzun bir süre önce yapılmıştı.

İtalyan Webuild liderliğindeki Eurolink konsorsiyumu, 2006 yılında ihaleyi kazanmış ancak avro bölgesi borç krizi sonrası proje iptal edilmişti. Konsorsiyum, yeniden canlandırılan projede yüklenici olarak kalmaya devam ediyor.

Bu kez Roma, köprü maliyetini savunma harcaması olarak sınıflandırarak projeyi ilerletmek için ek bir motivasyona sahip.

Borç yükü altındaki İtalya, diğer NATO müttefikleriyle birlikte, ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmayı kabul etti.

Bunun yüzde 1.5’i, siber güvenlik ve altyapı gibi "savunmayla ilgili" alanlarda harcanabilecek.

Roma, özellikle Sicilya’da bir NATO üssü bulunduğu için Messina köprüsünün bu kategoriye uymasını umuyor.