İzlanda'da volkan alarmı: Turistik bölge boşaltıldı

DHA

İzlanda’nın güneybatısındaki volkanik bölgelerde artan sismik hareketlilik, yetkilileri alarma geçirdi. Grindavik kasabasında yerel saatle 06.30’da kaydedilen sarsıntılar, bölgede bir volkanik patlama ihtimalini gündeme getirdi. Olası bir tehlikeyi önlemek amacıyla ülkenin dünyaca ünlü turistik noktalarından Blue Lagoon, güvenlik gerekçesiyle hızla tahliye edildi.

VOLKANİK HAREKETLİLİK TAKİP EDİLİYOR

Uzmanlar, bölgedeki volkanik kraterlerde meydana gelen hareketliliği yakından takip ederken, yeni gelişmelere karşı teyakkuzda olduklarını belirtti. İzlanda'nın volkanik doğası gereği sık sık yaşanan bu tür olaylar, bölgedeki güvenlik önlemlerini bir kez daha gündeme taşıdı.