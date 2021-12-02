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    Japon Denizi'nde nakliye gemisi battı

    Japonya Sahil Güvenliği, batan gemideki 17 kişiye ulaşma başardı. Kaybolan 1 kişinin arandığı kaydedildi.
    • AA
    • 02.12.2021 - 08:19
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    Japon Denizi'nde nakliye gemisi battı

    Panama bandıralı "Houei Crystal" kargo gemisi, Japonya'nın batısındaki Şimane eyaleti açıklarında battı.

    Geminin imdat sinyali vermesinin ardından, Japonya Sahil Güvenliği fırkateynleri bölgeye sevk edildi.

    NAKLİYE GEMİSİ BATTI

    Nakliye gemisinin, Okinoşima Adası'nın 380 kilometre kuzeydoğusunda battığı kaydedildi.

    17 MÜRETTEBAT KURTARILDI

    Bölgeye gönderilen Güney Kore Sahil Güvenliği gemileri, batan gemiden cankurtaran botuyla kurtulan 17 mürettebata ulaştı.

    BİR KİŞİ KAYIP

    Japonya Sahil Güvenliği'nin, kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Batan geminin, Rusya'daki Nahkhodka Limanı'ndan Japonya'nın Kinuura Limanı'na 8 bin ton kömür taşıdığı bildirildi.

    Gemi mürettebatının tamamının Vietnamlı olduğu kaydedildi.

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