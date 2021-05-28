Japon doktorlardan Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesi çağrısı

Japonya Doktorlar Birliği Başkanı Ueyama Naoto, ülkede yaşanan koronavirüs salgınının da yaşanan 4. dalga sebebiyle Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesini istedi.

Japonya’da düzenlenecek olan Tokyo Olimpiyatları doktorlar tarafından koronavirüs salgınında yaşanan 4. Dalga sebebiyle iptal edilmesi istendi.

Basın toplantısı düzenleyen Japonya Doktorlar Birliği Başkanı Ueyama Naoto, sporcu, yetkili ve personel dahil yaklaşık 100 bin kişinin Tokyo'ya geleceğini vurgulayarak, ülkede artış gösteren koronavirüs vakalarının daha da hızlanacağını savundu.

Turnuvanın düzenlenmesi halinde koronavirüse dair tüm varyantların Tokyo’da toplanacağını belirten Ueyama Naoto, "Potansiyel olarak virüsün tamamıyla yeni bir varyantının ortaya çıkabileceği" ihtimalinin de olduğunu kaydederek iki aydan az süre kalan Tokyo Oyunlarının iptal edilmesi çağrısı yaptı.

OHAL UYGULANSA DAHİ DÜZENLENSİN

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkan Yardımcısı John Coates, turnuvanın Tokyo’da olağanüstü hal uygulansa dahi düzenlenmesini desteklediğini açıklamıştı.

Tokyo’da düzenlenen bir ankete göre katılanların 59,7'si artış trendini koruyan koronavirüs vakaları sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesi gerektiğine inandığını belirtmişti.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.