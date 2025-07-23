Japon medyası: Başbakan Ishiba, Ağustos'ta istifaya hazırlanıyor

Asya ülkesinde siyasi kriz...

Japonya'da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) son seçimlerde 248 üyeli Danışmanlar Meclisi'ndeki (Üst Meclis) çoğunluğu kaybetmesinin yankıları sürüyor.

İSTİFAYA HAZIRLANIYOR

Japonya medyasının LDP kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre seçim başarısızlığının ardından istifa çağrıları ile karşı karşıya kalan Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba'nın, ağustos ayında görevinden ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Gelişmenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tokyo yönetimi ile Japonya'ya yüzde 15'lik karşılıklı gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir anlaşmaya varıldığını açıklamasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Ishiba, Trump'ın anlaşmayı kamuoyuna duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, ticaret görüşmeleri için Washington'da bulunan Japonya'nın baş ticaret müzakerecisi Ryosei Akazawa'nın kendisine konuyla ilgili detaylı bilgi vermesinin ardından Trump'la görüşmeye veya telefonla konuşmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

Ishiba, Washington yönetimi ile varılan anlaşmanın muhtemel istifa kararını ne yönde etkileyeceği sorusuna ise, "Anlaşmanın sonucunu incelemeden bir şey söyleyemem" cevabını vermişti.

SEÇİM BAŞARISIZLIĞI İSTİFA ÇAĞRILARINI BERABERİNDE GETİRMİŞTİ

Japonya 248 üyeli Danışmanlar Meclisi'nin (Üst Meclis) 125 üyesini belirlemek için yapılan olağan seçim için pazar günü sandık başına gitmişti.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve koalisyon ortağı Komeito hedeflediği en az 50 sandalyeyi kazanamayarak meclisteki çoğunluğu kaybetmişti.

Geçtiğimiz yıl yapılan Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) seçimlerinde meclis çoğunluğunu kaybeden iktidar koalisyonunun her iki mecliste de çoğunluğu yitirmesi büyük bir başarısızlık olarak yorumlanmış ve Ishiba'ya yönelik istifa çağrıları yapılmıştı.

Ishiba ise seçim başarısızlığını ciddiye aldığını ancak önceliğinin siyasi bir boşluğa neden olmaktan kaçınmak olduğunu belirterek, "Görevde kalacağım ve mevcut zorlukların çözümüne yönelik bir yol haritası çizmek için elimden geleni yapacağım." açıklamasında bulunmuştu.