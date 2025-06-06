Japon şirketin Ay'a gönderdiği ikinci uzay aracı da kayboldu

Haber Merkezi

Japon havacılık ve uzay şirketi ispace, "Hakuto-R" isimli ikinci Ay keşif programında da hüsrana uğradı.

2023'teki Ay'a iniş girişiminde uzay aracını düşüren firma, 15 Ocak'ta başlattığı ikinci misyonunda da sorun yaşadı.

"Resilience" uzay aracıyla tekrar Ay'a inmeyi deneyen firma, canlı yayınladığı inişin başarıyla tamamlanmasını beklerken araçla irtibat koptu.

YİYECEK VE SU KAYNAKLARINI ARAŞTIRACAKTI

Gelecekteki keşifler için yiyecek ve su kaynaklarını araştırıp testler yapma amacıyla Ay'a gönderilen "Resilience" uzay aracının iniş denemesinde geri sayımın sona ermesinden bir süre sonra firma yetkilileri açıklama yaptı.

Yetkililer, aracın Ay'a indiğini teyit edemediklerini ancak iletişim sağlamak için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

OCAK'TA FIRLATILMIŞTI

SpaceX firması, 15 Ocak'ta, Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Firefly Aerospace şirketinin uzay aracı "Blue Ghost" ile Ispace'in "Resilience" uzay aracını fırlatmıştı.

Firefly Aerospace'in toz toplamak ve yüzeyin sıcaklığını ölçmek üzere fırlatılan uzay aracı "Blue Ghost" martta Ay'a inmişti.

İKİNCİ BAŞARISIZ DENEME

Ispace firmasının "Hakuto-R" Görev-1 uzay aracı da Aralık 2022'de ABD'nin Cape Canaveral Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketiyle Ay'a gönderilmişti.

Ancak araç 21 Mart 2023'te başarıyla Ay'ın yörüngesine girse de 26 Nisan 2023'te Ay yüzeyine inmesi beklenirken Tokyo kontrol merkeziyle irtibatı kesilmişti. Şirket, uzay aracının iniş girişimi sırasında düşmüş olabileceğini açıklamışt