Japonya Başbakanı, ABD'nin tarife uygulamalarını değerlendirdi

DHA

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife uygulamaları kararı sonrası açıklamalar peş peşe geliyor...

Bu kapsamda bir açıklama da Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'dan geldi.

Şigeru, parlamento oturumunda ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife uygulamalarıyla ilgili açıklama yaptı.

JAPONYA'DAKİ ENFLASYONUN ARTABİLECEĞİ UYARISI

İşiba, ABD'nin otomobil, çelik ve alüminyum gibi ürünlerin ithalatına yönelik uyguladığı tarifeleri artırmasına karşılık Japonya'nın misilleme tarife uygulamayı planlamadığını belirtti.

İşiba, ABD'den ithal edilen ürünlere daha yüksek vergi uygulamanın Japonya'daki enflasyonu artırabileceğini söyledi.

"MİSİLLEME TARİFELERİNİN ULUSAL ÇIKARLARIMIZA HİZMET EDECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Söz konusu tarifelere ilişkin ABD ile yapılacak müzakereleri hızlı şekilde sonuçlandırmak adına taviz vermeyi düşünmediklerini kaydeden İşiba, “Yükselen enerji ve gıda fiyatlarının etkisi altındayken, misilleme tarifelerinin ulusal çıkarlarımıza hizmet edeceğini düşünmüyorum.” dedi.