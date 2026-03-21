Japonya Başbakanı Takaiçi, Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi Beyaz Saray’da kabul etti.

Oval Ofis'te basına açık gerçekleşen görüşmede, İran değerlendirmesi de yapıldı.

Japonya Başbakanı Takaiçi, Japonya olarak ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına destek verdiklerini ifade ederek, "İran’ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

"UZLAŞMAYA HAZIRIM"

İran’ın Körfez ülkelerine düzenlediği misilleme saldırılarını ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasını kınadıklarını aktaran Takaiçi, "Aslında çok ciddi bir güvenlik krizi ile karşı karşıyayız, bu gelişmeler nedeniyle küresel ekonomi şu anda büyük bir darbe almak üzere.

Ancak bu durumda bile, dünyada barışı sağlayabilecek tek kişinin Başkan Trump olduğuna inanıyorum. Bunu başarmak için uluslararası toplumdaki ortaklarımıza ulaşmaya hazırım." diye konuştu.

JAPON HEYETİ ŞAŞIRDI

ABD Başkanı Trump, bir Japon muhabirin, "Neden İran'a yönelik saldırılarla ilgili Japonya dahil müttefiklerinize hiç haber vermediniz?" şeklindeki sorusuna esprili bir şekilde, "Bunun sürpriz olmasını istedik, sürpriz konusunda Japonya'dan daha çok bilen kim var? Siz neden Pearl Harbor hakkında bir şey demediniz?" yanıtını verdi.

Trump'ın Pearl Harbor yanıtına ABD heyetinde bulunanlar gülerken, Japon heyetinin şaşkınlığı kameralara yansıdı.

BEYAZ SARAY'DA DANS ETTİ

Takaiçi, Beyaz Saray'da Trump ile sorun yaşamamak adına büyük gayret gösterdi.

Yaptığı abartılı jest ve mimikler ile ülkesinde de şaşkınlık yaratan Takaiçi, Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde de dans ederken kameralara poz verdi.

Trump ile ele ele de görüntülenen Takaiçi, Trump'ın "Pearl Harbor" sözlerine de herhangi bir yorum getiremedi.

BIDEN'IN PORTRESİNE DAKİKALARCA GÜLDÜ

Takaiçi, Beyaz Saray'ı gezerken Trump'ın portresinin ardından eski başkan Joe Biden'ın "kelam" portresine de dakikalarca gülerken kameralara yakalandı.