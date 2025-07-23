Japonya: BMGK'nın güncel sorunlara yanıt verebilmesi için reforma ihtiyacı var

Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Takuma Miyaji, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın başkanlığında ihtilafların barışçıl çözümüne ilişkin düzenlenen açık oturumda konuştu.

Takuma, güncel küresel sorunlar karşısında BMGK'nın hiç olmadığı kadar önemli olduğunu ifade etti.

"BMGK'NIN REFORMA İHTİYACI VAR"

BMGK'nın uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunacak ve çağın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde en yakın zamanda reforma ihtiyaç duyduğunu söyleyen Takuma, BMGK'nın daha temsil edilebilir, meşru ve etkin hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Küresel sorunların üstesinden gelmek için uluslararası toplumun birleşmesi gerektiğini vurgulayan Takuma, bu noktada hukukun üstünlüğünün önemine dikkati çekti.

Takuma, hiçbir ülkenin mevcut durumu tek taraflı olarak zorla değiştirmesine müsamaha gösterilmemesi gerektiğini, bu durumun BMGK'nın çok taraflılık ilkesine ters olduğunu kaydetti.