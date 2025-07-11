Japonya ile Çin arasında gerilim: Savaş uçakları peş peşe havalandı Japonya, uçaklarına 'alışılmadık derecede yakın uçuş yapan' Çin uçaklarından endişe duyulduğunu açıkladı. Çin tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.