Japonya ile Çin arasında gerilim: Savaş uçakları peş peşe havalandı

Japonya, Çin'in uçaklarına yakın uçuş yapmasından dolayı endişeli...
Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'le yaşanan gerilime ilişkin açıklama yapıldı.
Çin uçaklarının son iki gündür Doğu Çin Denizi'nde gözlem uçuşu yapan Japon uçaklarına 'alışılmadık derecede yakın uçuş' yaptığı kaydedildi.
"ÇARPIŞMALARA NEDEN OLABİLİR"
Olay üzerine Çin'in Tokyo Büyükelçisi Wu Jianghao'ya konuya dair endişelerin iletildiği belirtilen açıklamada söz konusu durumun çarpışmalara neden olabileceğinin altı çizildi.
Çin hükümetine söz konusu davranışlardan kaçınma çağrısı yapıldı.
ÇİN'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ
Öte yandan, Çin tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Japonya, önceki gün Çin'in artan askeri faaliyetlerini gerekçe göstererek Saga eyaletinde ülkenin güneybatısındaki adaları koruma kapasitesini güçlendirme amacıyla yeni bir askeri üs açıldığını duyurmuştu.