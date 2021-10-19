Japonya ilk kadın hükümet sözcüsü yaşamını yitirdi

Ülkedeki tek kadın Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcülüğü yapan Moriyama Mayumi 93 yaşında hayatını kaybetti.

Japonya siyasetinde bir devir daha kapandı.

Ülkedeki tek kadın Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Moriyama Mayumi, 93 yaşında yaşamını yitirdi. Temsilciler Meclisi'nden (Şuugiin) yapılan açıklamaya göre, iktidardaki Liberal Demokrat Partili (LDP) eski siyasetçi hayatını kaybetti.

1950'de Tokyo Üniversitesi'nden mezun olan Moriyama, Çalışma Bakanlığı'ndaki görevi sonrası 1980'de Danışman Meclisi'ne (Sangiin) seçilmişti. Üç dönem Sangiin'de görev alan Moriyama, daha sonra 1996'da seçildiği Şuugiin'de 4 dönem görev yaptı.

İLK KADIN BAŞ SEKRETERİ OLMUŞTU

1989-91 döneminde Başbakan Kaifu Toşiki kabinesine giren Moriyama, Japonya'nın "ilk kadın Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü" olmuştu. Başbakanın en yakını ve hükümetin "en gözde ikinci makamı" olarak görülen bu göreve, Moriyama sonrası bir başka kadın seçilmedi.

KADINLARA YASAK OLAN SUMO RİNGİNE GİRMİŞTİ

Kaifu döneminde Moriyama, Japonya'da "geleneksel olarak kadınların girmesi yasak" olan sumo ringine, 1990'da o sezonun şampiyonuna kupasını vermek amacıyla çıkmaya çalışmasıyla kamuoyunda tanınmıştı. Japonya Sumo Federasyonu, Moriyama'nın bu çabasını engellemişti. Moriyama, 1992-93 ile 2001-2003 dönemlerinde farklı kabinelerde Eğitim ve Adalet bakanlıkları yürüttü, 2009'da ise emekliye ayrıldı.

"JAPONYA'DA KADIN BÜROKRATLARIN ÖNCÜSÜ"

Önceki Şuugiin Sözcüsü Oşima Tadamori, Moriyama'nın ölümüne yönelik "Kararlılığı vardı. Kabine Baş Sekreteri değilken de birçok sorunla meşgul olurdu." dedi. Kyodo ajansı, Moriyama'nın, erkek ve kadın işçilerin eşit haklara erişmesi için çaba sarf ettiğini, "Japonya'da kadın bürokratların öncüsü olarak görüldüğünü" aktardı.