İstanbul'da hesap ücreti yüzünden tartıştılar: Uzun namlulu silahla dükkana ateş açtı Hesap ücreti yüzünden tartıştığı işletme sahibinin dükkanına uzun namlulu silahla ateş açan şahıs, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İHA

İstanbul'da hesap ücreti meselesinden çıkan tartışmada panik dolu anlar yaşandı.

Esenyurt ilçesinde 29 Nisan Pazartesi gece saatlerinde Gökhan K. isimli şahıs cadde üzerindeki bir çorba restoranına gitti.

Bir süre sonra işyeri sahibi ile Gökhan K. arasında hesap ücreti nedeniyle tartışma çıktı.

Dükkana ateş açtı

Çıkan tartışma büyürken Gökhan K. işyerinden ayrıldı. Bir süre sonra kamyonet ile çorbacıya geri dönen K., getirdiği uzun namlulu silahla iki kez ateş edip olay yerinden kaçtı.

Saldırgan tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Gökhan K. yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O anlar kamerada

Yaşanan saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)