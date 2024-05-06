İstanbul'da hesap ücreti meselesinden çıkan tartışmada panik dolu anlar yaşandı.
Esenyurt ilçesinde 29 Nisan Pazartesi gece saatlerinde Gökhan K. isimli şahıs cadde üzerindeki bir çorba restoranına gitti.
Bir süre sonra işyeri sahibi ile Gökhan K. arasında hesap ücreti nedeniyle tartışma çıktı.
Dükkana ateş açtı
Çıkan tartışma büyürken Gökhan K. işyerinden ayrıldı. Bir süre sonra kamyonet ile çorbacıya geri dönen K., getirdiği uzun namlulu silahla iki kez ateş edip olay yerinden kaçtı.
Saldırgan tutuklandı
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Gökhan K. yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıs yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
O anlar kamerada
Yaşanan saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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