Japonya'da 16 günde 1592 deprem meydana geldi

Japonya’nın güneybatısındaki Tokara takımadalarında, 21 Haziran’dan bu yana farklı büyüklüklerde toplam 1592 deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı’nın (JMA) aktardığına göre, Kagoşima eyaletine bağlı adalar bölgesinde depremlerin büyüklüğü 1.0 ila 6.0 arasında değişiyor.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Sarsıntılar son olarak 6 Temmuz’da 4.9 ve 5.5 büyüklüğündeki iki depremle devam ederken, 7 Temmuz günü yerel saatle 12.12’de 5.1 büyüklüğünde bir başka deprem daha kaydedildi.

Şu ana kadar can kaybı, yaralanma ya da ciddi hasar rapor edilmedi.

TAHLİYELER SÜRÜYOR, RİSK ARTIYOR

Resmi Kyodo ajansına göre, 3 Temmuz’dan bu yana Tokara takımadalarındaki halk, feribotlarla tahliye ediliyor.

Bölgede yaşayan yaklaşık 670 kişilik nüfus, heyelan ve yapı çökmesi riski nedeniyle geçici olarak güvenli alanlara aktarılıyor.

Kabine Baş Sekreter Yardımcısı Aoki Kazuhiko, devam eden tahliyelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Sarsıntının güçlü olduğu bölgelerde, evlerin çökmesi ve heyelan riski artıyor." diyerek halkı tehlikeli alanlara girmemeleri konusunda uyardı.

DEPREMLER SÜRÜYOR

Yaklaşık 100 kilometrekare yüzölçümüne sahip Tokara takımadaları, yedi ana adacıktan oluşuyor.

Bölge geçmişte de benzer sismik hareketlilik yaşamış; Eylül 2023’te 346, Aralık 2021’de ise 308 deprem meydana gelmişti.