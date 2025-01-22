Japonya'da akvaryumdaki balığın yalnızlığına kartondan insanlarla çare bulundu

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2024'ün Aralık ayında tadilat için kapatılan Japonya'daki Kaikyokan Akvaryumu, çoğu deniz canlısı için sakin bir ortam yaratmış olsa da, bir güneş balığı için bu durum tam tersi bir etki yaptı.

Normalde ziyaretçilerle camın arkasından etkileşim kurmayı seven balık, kapatılmanın ardından su tankının kenarına yaslanarak hareketsiz kaldı ve yemek yemeyi kesti.

"YALNIZLIKTAN KAYNAKLANIYOR"

Akvaryum çalışanları, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda balığın davranışlarındaki bu ani değişikliğe dair "Önce sindirim sorunu sandık, ancak galiba yalnızlıktan kaynaklanıyor. Çalışanlarımızdan biri ‘Ziyaretçileri özlemiş olabilir mi?’ dedi. İlk başta inanmadık ama şimdi düşününce doğru gibi görünüyor!" ifadelerine yer verdi.

KARTON MAKETLERLE ÇÖZÜM BULUNDU

Balığı neşelendirmek için farklı yöntemler deneyen akvaryum personeli, çareyi oldukça yaratıcı bir fikirde buldu.

Çalışanlar, kartondan insan figürleri hazırlayarak tankın yanına yerleştirdi.

"ESKİ ENERJİSİNE KAVUŞTU"

Ertesi gün balığın normale döndüğünü gören personel, sevincini sosyal medyada şu sözlerle paylaştı:

Bir umutla maketleri tanka koyduk ve mucizevi bir şekilde işe yaradı! Balığımız eski enerjisine kavuştu.

DEPRESYONDAN ÇIKTI

Ziyaretçilerin ilgisini özlediği anlaşılan güneş balığı, karton insanlarla kurduğu bu "yeni bağ" sayesinde depresyondan çıktı.

Şimdi akvaryum çalışanları, balığın keyfini yerinde tutmak için alternatif çözümler üzerinde çalışıyor.