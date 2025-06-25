Japonya'da aşırı sıcaklar can aldı: 18 ölü

Küresel ısınma bütün dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor.

Özellikle yaz aylarında sıcaklıklar nedeniyle bir çok insan yaşamını yitirken, günlük hayat yaşanılamaz hale geliyor.

Japonya da sıcaklardan etkilenen ülkelerden biri olurken son günlerde etkili olan aşırı sıcakların bilançosu netleşmeye başladı.

18 KİŞİ SICAK ÇARPMASI NEDENİYLE ÖLDÜ

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre, 16-22 Haziran tarihleri arasında ülkenin 14 eyaletinden toplam 18 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği, 8 bin 603 kişinin sıcak çarpmasına bağlı belirtiler nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Ajansın verilerinde 3 haftadan uzun süre hastanede kalmayı gerektiren 210 ciddi vaka ve kısa süreli hastanede kalmayı gerektiren 3 bin 32 orta dereceli vaka görüldüğü aktarılırken, en fazla vakanın 896 kişi ile Tokyo, 706 kişi ile Aichi ve 648 kişi ile Saitama eyaletlerinden kayda geçtiği belirtildi.

YAŞLILAR DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

Ayrıca 65 yaş ve üzeri kişilerin toplam sıcak çarpması vakalarının yüzde 61,8'ine tekabül eden 5 bin 316'sını oluşturduğu ifade edildi.

Japonya son günlerde ülkenin farklı kesimlerinde etki gösteren aşırı sıcaklara teslim olmuş, 17 Haziran'da ülke genelindeki 914 ölçüm noktasının 65'inde 35 derece ve üzeri sıcaklık değerleri kaydedilmişti.

UZMANLAR UYARIDA BULUNDU

Sıcaklıklar 19 Haziran'da Gifu eyaletinde 36,9 dereceye, Gunma ve Oita eyaletlerinde 36,7 dereceye, Kochi eyaletinde 36,5 dereceye ulaşmıştı.

Sıcaklık artışlarının Haziran sonuna dek süreceği konusunda uyaran uzmanlar, sıcak çarpması riskine karşı tetikte olma çağrısında bulunmuştu.