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İHA

Japonya'da ard ardına çirkin saldırılar...

Başkent Tokyo'da 27 Ekim’de yapılacak seçime günler kala siyasi saldırı paniği yaşandı.

Tokyo’nun Chiyoda semtindeki LDP Genel Merkezine gelen şüpheli Atsunobu Usuda (49), bina girişine en az 5 molotof kokteyli atarak kaçtı.

ARD ARDA MOLOTOF KOKTEYLİ ATTI

Molotof kokteylinin isabet ettiği polis aracında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken, şüpheli aracını yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan Japonya Başbakanlık Ofisi’ne sürdü.

Başbakanlık Ofisi yerleşkesine girmeye çalışan şüpheli, aracıyla birlikte güvenlik bariyerlerine çarparak dururken, şüphelinin aracında çıkan küçük çaplı yangın polis ekipleri tarafından söndürüldü.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Çarpmanın ardından aracından inerek polislere sis bombasına benzer bir cisim fırlatmaya çalışan şüpheli, olay yerinde gözaltına alındı. Polise direnmeyen şüphelinin, susma hakkını kullandığı belirtildi.

Şüphelinin aracında çok sayıda kullanılmamış molotof kokteyli ve yanıcı madde bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

"DEMOKRASİ ŞİDDETE BOYUN EĞMEMELİDİR"

Seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Kagoshima eyaletinde saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunan Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, “Demokrasi asla şiddete boyun eğmemelidir” dedi.

Her türlü şiddeti önleyeceklerini ve halkın güvenliğinin korunmasını sağlayacaklarını vurgulayan Ishiba, “Demokrasimizin şiddete boyun eğmemesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETE BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

LDP Genel Sekreteri Hiroshi Moriyama da saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, ülkenin seçim sürecinde olduğunu hatırlattı.

Henüz saldırının gerekçesini bilmemelerine rağmen demokrasinin şiddet yoluyla engellenmesine karşı olduklarını vurgulayan Moriyama, “Demokrasinin temeli olan seçimlerin yaklaştığı bir dönemde böyle bir şeyin yaşanması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“Şiddete boyun eğmeyerek seçim kampanyamızı planlandığı gibi sürdüreceğiz” diyen Moriyama, seçim sürecinde güvenlik tedbirlerinin artırılacağını da sözlerine ekledi.