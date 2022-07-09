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    Japonya'da bayram namazı iki kez kılındı

    Tokyo Camisi'ne bayram namazını kılmak için gelen vatandaşların yoğun katılım göstermesi nedeniyle namaz iki kez art arda kılındı. Hutbeler de Arapça, İngilizce, Türkçe ve Japonca dillerinde okundu.
    • 09.07.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 10:29
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    Japonya'da bayram namazı iki kez kılındı

    Türkiye'de olduğu gibi dünyanın dört bir yanında yaşayan müslümanlar Kurban Bayramı heyecanı yaşarken vatandaşlar da bayram namazı kılmak için camilere gitti.

    Japonya'da da erken saatlerde bayram namazını için harekete geçenler, Tokyo Camisi'ne akın etti.

    Tokyo ve çevresinde yaşayan birçok farklı milletten müslüman, yoğunluk yaşattı.

    Namaz iki kez kılındı

    Yoğun katılım nedeniyle bayram namazı iki kez art arda kılınırken namaz sonrası düzenlenen yardım etkinliğine ilgi büyük oldu.

    Japonya'da bayram namazı iki kez kılındı

    Hutbeler 4 dilde okundu

    Aynı zamanda namazda hutbeler; Arapça, İngilizce, Türkçe ve Japonca olmak üzere 4 farklı dilde okundu.

    Japonya da bayram namazı iki kez kılındı #1

    Bayram namazını kılmak ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen Müslümanlar ile bu önemli günü karşılamak için Tokyo Camisi'ne geldiğini belirten Ürdün vatandaşı Ahmed Cedid, "Dünya genelindeki tüm Müslümanlara bayram vesilesiyle barış, refah ve mutluluk diliyorum." dedi.

    "Bayramda ülkemizden uzaktayız"

    Japonya'ya yeni taşındığını belirten Gazi Gürler ise, "Bayramda ülkemizden uzaktayız, ancak Tokyo Camisi bize bu eksikliği yaşattırmıyor. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar ve hayırlara vesile olmasını dilerim." şeklinde konuştu.

    Japonya da bayram namazı iki kez kılındı #2

    Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'ye başsağlığı

    İHA'nın haberine göre; Japonya'dan tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladığını söyleyen Tokyo Camisi İmamı Muhammet Rıfat Çınar da farklı milletlerden ve kültürlerden oluşan cemaat ile Kurban Bayramı namazını niyaz etmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

    Çok uluslu bir cemaate sahip olmaları nedeniyle hutbeleri Arapça, İngilizce, Türkçe ve Japonca olmak üzere 4 dilde okuduklarının altını çizen Çınar, bu vesileyle Kurban Bayramı'nın önemini çok sayıda kişiye aktardıklarını vurguladı.

    Çınar, bu bayram namazında dün silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'yi de unutmadıklarını belirterek başsağlığı dileklerini ilettiklerini kaydetti.

    Japonya da bayram namazı iki kez kılındı #3

    "Tokyo'daki camimiz, Japonya'daki Müslüman cemaatinin bir araya geldiği güzel bir mekan"

    Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Gürgen ise, "Tokyo'daki camimiz hem Japonya'daki vatandaşlarımızın hem de genel olarak Japonya'daki Müslüman cemaatinin bir araya geldiği güzel bir mekan" ifadelerini kullandı.

    Bayram namazı sonrasında gerçekleştirilen yardım etkinliğine değinen Gürgen, "Yetim çocuklar için yapılan bu ve bunun gibi etkinlikleri Tokyo Camisi, yılda 2 kez gerçekleştiriyor. Katkısı bulunan cami çalışanlarına ve herkese teşekkür ediyorum." dedi.

    Japonya da bayram namazı iki kez kılındı #4


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