Japonya’da çete lideri idam cezası aldı

Kudokai çetesinin 74 yaşındaki lideri, 1998 ve 2014 yılları arasında 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanması olaylarından dolayı idam cezasına çarptırıldı.

Japonya’nın Fukuoka eyaletinde bulunan bir mahkeme, Kudokai çetesinin lideri 74 yaşındaki Satoru Nomura’yı çete üyelerinin 1 kişiyi öldürmesi, 3 kişiyi ise yaralamasından dolayı idam cezasına çarptırdı.

Japon basınında yer alan haberlerde, Kudokai çetesi üyelerinin söz konusu saldırıları 1998 ve 2014 yılları arasında gerçekleştirdiği, saldırılarda eski balıkçılık kooperatifi başkanının vurularak öldürüldüğü ve aralarında bir hemşire ve eski bir polis memurunun da bulunduğu üç kişinin ise vurularak ya da bıçaklanarak yaralandığı belirtildi.

KANIT OLMAMASINA RAĞMEN İDAMA MAHKUM EDİLDİ

Haberlerde ayrıca, saldırıların emrini verdiğine dair doğrudan bir kanıt olmamasına rağmen Nomura’nın idam cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

Mahkeme ise, Kudokai suç örgütünde sıkı kontrollerin uygulandığını ve saldırıların liderin izni olmadan gerçekleştirilmesinin düşünülemez olduğuna dikkat çekti.

Nomura'nın avukatlarının da mahkemenin kararına itiraz edeceği belirtildi.