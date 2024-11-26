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İHA

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) geliştirdiği Epsilon S roketi, hayal kırıklığına neden oldu.

Havacılık tarihinde birçok başarıya sahip olan JAXA, Epsilon S'i bir motor testine soktu.

Kagoshima eyaletindeki Tanegashima Uzay Merkezi’nde yapılan ikinci kademe motoru yer testinin 49’uncu saniyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

REKETİN MOTORUNDA PATLAMA

Yangının hemen ardından patlama meydana gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE PATLAMIŞTI

Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz'da Akita eyaletindeki Noshiro Roket Test Merkezi'nde yapılan Epsilon S roketi ikinci kademe motor testi sırasında patlama meydana gelmiş ve yangın çıkmıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK

JAXA tarafından fırlatma roketi olarak 2007'de geliştirilmeye başlanan Epsilon serisi roketlerin, teknoloji yardımıyla işçilik ve fırlatma maliyetlerini azaltmak üzere tasarlandığı belirtiliyor.

Katı yakıttan güç alan Epsilon serisi roketlerin, bilimsel araştırma amaçlı uyduları fırlatmak üzere daha önce Japonya tarafından tasarlanan M-V serisinin yerini aldığı biliniyor.

Önceki Epsilon serisi roketlerin halefi olarak geliştirilen Epsilon S’in ise uydu fırlatma konusunda ülkenin rekabet gücünü artıracağı öngörülüyor.