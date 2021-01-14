Japonya'da hiçbir şey yapmadan günde 2100 TL kazanıyor

Japonya'da Shoji Morimoto isimli adam, hiçbir şey yapmadan pandemi döneminde canı sıkılan ve sosyalleşmek isteyenlerle anlaşıp, onlara eşlik ederek para kazanıyor.

Garip buluşların ülkesi Japonya'da, okuyanları şaşkına çevirecek yeni bir para kazanma yöntemi bulundu.

35 yaşındaki Shoji Morimoto isimli adam hiçbir iş yapmayarak, sadece varlığını kiralayarak karşısındaki kişiye sadece eşlik ediyor ve karşılığında para kazanıyor.

SALGININ GETİRDİĞİ YALNIZLIK YÜZÜNDEN TALEP DAHA DA ARTTI

Her bir müşterisinden 10.000 Japon Yeni (yaklaşık 700 TL) artı ulaşım ve yemek ücreti karşılığında insanların yanına giden Morimoto, özellikle koronavirüsü salgını yüzünden yalnızlık çeken ve depresyona giren Japonlara eşlik ediyor.

Morimoto, günde 3-4 müşteriyle buluşabildiğini ve kazancını artırabildiğini söylüyor.

Kazandığı para karşılığında yemek yemek, bir şeyler içmek ya da karşısındaki kişinin sorularına ve konuşmalarına basit yanıtlar vermek gibi sıradan işler yapan Morimoto özellikle sosyal medyada kısa sürede fenomen oldu. Twitter’da 269 binden fazla takipçisi olan Morimoto’nun üç yıl içinde kitabı çıktı ve bir diziye de ilham kaynağı oldu.

KİMİLERİYLE YÜRÜYOR, KİMİLERİYLE ALIŞVERİŞE ÇIKIYOR

İnternet sitesinde Morimoto’nun hizmetinden faydalananların yorumları da bir hayli dikkat çekici. Bir müşterisi, “Benimle yürüyüş” yaptı derken diğeri de “Ben alışverişe çıktığımda bana eşlik etti” yorumunu yaptı.

Morimoto’nun internet sitesinde, “Benim gibi hiçbir şey yapmayan birini kiralayabilirsiniz. Ben her zaman müsaitim ve yemek, içmek ve basit cevaplar vermek haricinde bir şey yapmıyorum” dedi.

2018'DE BAŞLADI

Osak Üniversitesi’nde fizik mezunu olan Morimoto evli ve dört yaşında bir çocuğun babası…

Üç yıl boyunca yayıncılık alanında çalışan ve sıkılınca istifa eden Morimoto’nun hikayesi ise 2018’de bir Twitter mesajı ile başladı.

2018’de paylaştığı mesajda, “Ben kendimi kiralığa çıkarıyorum. Bir mağazaya tek başınıza girmek zor mu? Ya da yanınızda birinin varlığını mı istiyorsunuz? Ben basit şeyler haricinde hiçbir şey yapmıyorum” ifadesini kullanmıştı.

"İNSANLAR SESLERİ DUYULSUN, BİRİSİ ONLARI DİNLESİN İSTİYOR"

Bir süre bu hizmeti ücretsiz sunan Morimoto, taleplerin artması ve bazı insanların bu hizmeti suistimal etmesi sonucunda ücret talep etmeye başladığını söyledi.

Günde 3-4 müşteriyle bir araya geldiğini söyleyen Morimoto, “İnsanların büyük çoğunluğu sesleri duyulsun birisi onları dinlesin istiyor. Ben onları yargılamadan dinliyorum, insanların yalnızlık hissini dindiriyorum” dedi.