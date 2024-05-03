Gümüşhane'de hafriyat altında kalan peribacaları vatandaşı isyan ettirdi Bir çimento fabrikasının alternatif yol yapmak için başlattığı çalışma sonrası yol inşaatından kalan hafriyatı yamaca dökmesiyle peribacaları tahrip oldu. Vatandaşlar, yetkililerden bölgeyi eski halinde getirmeleri konusunda yardım istedi.

İHA

Gümüşhane'de doğa harikaları yok oluyor...

Merkeze bağlı Gökdere ve Nazlıçayır köyleri başta olmak üzere birçok köye ulaşım sağlayan yol güzergâhı üzerinde bulunan ve köy sakinleri tarafından da peribacaları olarak adlandırılan jeolojik oluşumlar, hafriyat toprağı altında kaldı.

Hafriyat nedeniyle yapılar tahrip oldu

ArzularKabaköy beldesinde faaliyet gösteren özel bir çimento fabrikası tarafından Nazlıçayır köyünden çıkarılan ham maddeyi taşımak için önceki yıllarda yapılan yol kenarında bulunan peribacaları, yol inşaatından arda kalan hafriyatın yamaca dökülmesi nedeniyle tahrip edildi.

Peribacalarının kurtarılmasını istediler

Keçideresi Jeolojik Oluşumları olarak da adlandırılan peribacalarının bir doğa harikası olduğunu ve yol inşaatı için yok edildiğini söyleyen yöre sakinleri ise yetkililere çağrıda bulunarak milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgârın aşındırmasıyla ortaya çıkan yapıların kurtarılabilecek kısımlarının kurtarılmasını istiyor.

"Yetkililer bunu kaldırırlarsa eski haline biraz da olsa döner"

Çocuk yaşlarda köy yolunu kullanırken yapıları hayranlıkla izlediklerini söyleyen Gökdere köyü sakini Engin Bulut, “Ben 60 yaşındayım. Bunun 15 yılını köyde geçirdik ve buralardan Kale köyüne pazara giderdik. Bizim yolumuz ‘Peribacaları' olarak nitelendirdiğimiz yerin altından giderdi. Biz peribacalarını şu şekilde hatırlıyoruz. Okula giderken tarih derslerinde Nevşehir'de, Ürgüp'te bize peribacalarını anlatırlardı, biz de buradaki oluşumu onlara benzetirdik. Yıllarca burada tabi özelliklerini korudular. Burada Arzular Kabaköy beldesinde çimento fabrikası var. Bu fabrikaya Nazlıçayır köyü tarafından hafriyat çekiliyor. Eskiden bizim mevcut yolumuzu kullanıyorlardı fakat daha sonra alternatif bir yol kurmayı planladılar ve yol yapımında peribacaları tahrip oldu. Araçlar çalışırken taşların etkisiyle bunlar kırıldı ve bu hale geldi. Biz bu durumdan memnun değiliz. Bu tabi bir güzellikti, öyle kalmasını isterdik ama şu anda yapılması gereken şey, dökülen hafriyatın temizlenmesi, yetkililer bunu kaldırırlarsa eski haline biraz da olsa döner.” dedi.

"Buranın eski haline dönmesini istiyoruz"

Bir diğer Gökdere köyü sakini Kemal Aydın ise “Bizim peribacaları dediğimiz bölgeden yolumuz geçiyordu. Güzel bir görüntüsü vardı. Yol yapıldığı için tahrip oldu. Daha tanınacak bir hali kalmamış. Aşağıda bahçeler vardı, bahçeler dolunca toprak bacaların seviyesine çıkmış. Eski görüntüden eser yok. Birikmiş hafriyatın alınıp, buranın eski haline dönmesini istiyoruz.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)