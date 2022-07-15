Japonya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçti

Ülkedeki koronavirüs vakaları Şubat ayından bu yana ilk kez 100 bin sınırını geçti. Konuyla ilgili Japonya Başbakanı Fumio Kishida, açıklamalarda bulundu.

Japonya'da koronavirüs vakaları artış göstermeye devam ederken salgında 7. dalga endişesi ülkeyi korkutuyor.

Ülkedeki vaka sayılarında Şubat ayından bu yana bir ilk gerçekleşti.

Aylar sonra vaka sayıları 100 bin sınırını geçti

Bir önceki haftaya göre ikiye katlanan günlük vakaların sayısı aylar sonra ilk kez 100 bini geçti.

Toplam vaka 10 milyonu aştı

Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre son 24 saatte 103 bin 311 yeni vaka tespit edilirken toplam vaka sayısı 10 milyon 119 bin 9'a çıktı.

Toplamda 31 binden fazla kişi öldü

Son 24 saatte 31 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 31 bin 578'e ulaştı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida açıklama yaptı

Bugün Covid-19 salgını konusunda hükümete danışmanlık yapan uzmanlar kurulu ile bir araya gelen Japonya Başbakanı Fumio Kishida, hükümetin yüksek alarm seviyesinde kalmayı sürdürürken sağlık sistemini güçlendirmeye devam edeceğini ve sosyoekonomik faaliyetlerin normale dönmesine yönelik çabaları destekleyeceğini söyledi.





Kısıtlama getirmeyi düşünmüyorlar

Şu anda halkın sosyal hayatını kısıtlamayı düşünmediklerinin altını çizen Fumio Kishida, 60 yaş ve üzeri kişiler ile kronik sağlık sorunu bulunan 18 yaş üzeri hastalara uygulanan 4. doz aşının, önümüzdeki hafta itibariyle yaşlı bakım merkezlerinde çalışan kişiler ve sağlık personeli için de erişilebilir hale geleceğini ifade etti.





Ücretsiz test yapılacak merkezler kurulacak

İHA'nın haberine göre; ayrıca merkezi hükümetin eyalet yönetimlerinden insanların yaz tatili sezonunda seyahat etmeden önce tren istasyonları ve havaalanlarında ücretsiz test yaptırmalarını sağlayacak 100'ü aşkın test merkezi kurmalarını isteyeceği öğrenildi.



