Japonya’da orman yangınları 6 gündür sürüyor

Japonya’nın kuzeydoğusunda yer alan Iwate eyaletinde geçen hafta başlayan orman yangınları, tüm müdahalelere rağmen kontrol altına alınamadı. Geniş bir alana yayılan alevler, yerleşim yerlerini tehdit ederken, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

İKİ BÖLGEDE BÜYÜK YIKIM

Yangınların, Otsuchi yakınlarındaki Kozuchi ve Kirikiri bölgelerinde etkili olduğu bildirildi. Yetkililerin paylaştığı son verilere göre, Kirikiri’de 1.172 hektar, Kozuchi’de ise 448 hektar olmak üzere toplamda en az 1.620 hektarlık ormanlık alan küle döndü.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Alevlerle mücadele, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin de desteğiyle yoğun şekilde devam ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem karadan aralıksız müdahalede bulunuyor.

Yangınlarda şu ana kadar biri itfaiye eri olmak üzere 2 kişinin hafif yaralandığı açıklandı.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle bölgede geniş çaplı tahliyeler gerçekleştirildi. Toplam 3 bin 233 kişinin güvenli bölgelere sevk edildiği belirtilirken, en az 8 binanın da alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, yangınların kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Takaichi, “Yangının yayılmasını önlemek ve en kısa sürede kontrol altına almak için elimizden geleni yapacağız.” dedi.

Afetten etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının yakından takip edileceğini vurgulayan Takaichi, yeniden inşa sürecinde yerel yönetimlerle koordinasyon içinde hareket edileceğini ifade etti.

KRİZ MERKEZİ DEVREDE

Yangınların kısa sürede büyümesi üzerine Japonya genelinden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Ayrıca Başbakanlık Ofisi bünyesinde kriz yönetimi için özel bir irtibat masası kurularak gelişmeler anbean takip edilmeye başlandı.

MÜCADELE ZAMANLA YARIŞA DÖNÜŞTÜ

Uzmanlar, rüzgarın etkisi ve arazi koşullarının yangınla mücadeleyi zorlaştırdığını belirtirken, önümüzdeki günlerde hava şartlarının belirleyici olacağına dikkat çekiyor. Yetkililer ise yangın tamamen kontrol altına alınana kadar teyakkuz halinin sürdürüleceğini vurguluyor.