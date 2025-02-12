Japonya'da sarhoş bakanlık çalışanı gizli bilgilerin olduğu çantayı kaybetti

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Japonya'da Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan bir kişi, 6 Şubat 2025 tarihinde başkent Tokyo'nun 30 kilometre güneyinde yer alan Yokohama şehrinde iş arkadaşlarıyla birlikte bir eğlence mekanına gitti.

İsmi belirtilmeyen bakanlık çalışanı, mekanda kaldığı 5 saat boyunca 9 bardak alkol tüketti.

BAKANLIK ÇALIŞANI EĞLENMEYE ÇIKTI: GİZLİ BELGELERİN OLDUĞU ÇANTAYI KAYBETTİ

Mekanda geçirdiği 5 saatin sonunda sarhoş olan çalışan, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen 187 kişinin kişisel verilerini içeren belgelerin yer aldığı çantasını kaybetti.

Bakanlık çalışanı, Yokohama'dan Sumida şehrinde bulunan evine dönmek için bindiği trenden inene kadar çantasını kaybettiğinin farkına varmadı.

BAKANLIK DOĞRULADI

BBC'nin aktardığına göre çantada söz konusu çalışanın kişisel bilgileri ve iş bilgisayarı da vardı.

Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, "Kamu güvenini büyük ölçüde sarsan bu olay için içten bir şekilde üzgün olunduğu" belirtildi.

Açıklamada, çalışanın bakanlığın gümrük ve tarife biriminde görevli olduğu kaydedildi.