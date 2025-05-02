Japonya'da tren hattında bir yılan kablolara dolandı: Elektrik kesintisine yol açtı

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Başkent Tokyo ile Osaka'yı bağlayan Tokaido Şinkansen hızlı tren hattında, ilginç bir olay kayda geçti.

Olayda, başkent Tokyo ile Osaka'yı bağlayan Tokaido Şinkansen hızlı tren hattında elektrik kesintisi yaşandı.

RAYLAR ÜZERİNDE TELLERE DOLANDI

Devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, bunun üzerine rotada güvenlik incelemeleri yapıldı.

İncelemelerde, Gifu-Haşima ve Maibara durakları arasında bir yılanın raylar üzerindeki tellere dolandığı saptandı.

DEMİR YOLU SEFERLERİ AKSADI

Kyodo ajansına göre, Japan Railway (JR) Central firması işletimindeki hatta, demir yolu seferleri aksadı ve istasyonlarda büyük kuyruklar oluştu.

Firmaya göre, günlük 372 seferde yaklaşık 432 bin yolcunun taşınırken, bu hattaki trenler ortalama 1,6 dakika gecikmeyle istasyonlara varabiliyor.