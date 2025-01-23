Japonya’da tren istasyonundaki bıçaklı saldırıda 1 kişi öldü

İHA

Japonya'da bıçaklı saldırı paniği...

Nagano şehrinde bıçaklı saldırı paniği yaşandı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre saat 20.00 dolaylarında Nagano şehrindeki bir tren istasyonu çıkışına gelen kimliği belirsiz bir şahıs, elindeki bıçakla otobüs bekleyen insanlara saldırdı.

Olayda 2’si erkek 1'i kadın 3 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

49 yaşındaki Hiroyoshi Maruyama adlı erkek kurbanın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıklayan polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Görgü tanıkları ise 40’lı yaşlarındaki saldırganın 165 ila 175 santimetre boylarında olduğunu, gözlük taktığını ve başında beyaz bir bandana bulunduğunu ifade etti.