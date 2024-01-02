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Yeni yıla deprem felaketi ile giren Japonya'da bir felaket daha yaşandı.
7,6'lık depremin paniği henüz geçmeden Başkent Tokyo'daki Haneda Havalimanı adeta bir can pazarına sahne oldu.
İnişte başka bir uçakla çarpıştı
Uluslararası Tokyo Haneda Havalimanı'na inen uçak, sahil güvenlik kurumuna ait bir uçakla çarpıştı.
Alev topu halinde sürüklenen uçak için tüm ekipler seferber edildi.
Uçakta 367 yolcu bulunuyordu
Japon yetkililerin açıklamalarına göre uçakta 367 yolcu bulunuyordu.
Yolcuların tahliye edildiği uçağı söndürme çalışmaları devam ediyor.
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