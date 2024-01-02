Japonya'da alev alan uçaktaki panik anları, yolcu kameralarına yansıdı Tokyo'daki havalimanında yaşanan korku dolu anlar, yolcular tarafından anbean görüntülendi. Dumanla kaplanan kabindeki yolcuların çığlığı, facianın gerçek boyutunu gösteriyor.

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ensonhaber.com

Önce depremle sarsılan Japonya, şimdi de uçak faciasıyla dünyanın gündemine oturdu.

Tokyo'daki Haneda Havalimanı pistinde ilerleyen Japonya Hava Yolları'na ait uçakta yangın çıktı.

Yangına, yolcu uçağı ile pistte bulunan sahil güvenlik uçağının çarpışmasının neden olduğu belirtildi.

Uçak içindeki panik anları

Pistte ilerlerken motorundan alevler çıkan ve panik yaşatan uçaktaki korku dolu anlar, yolcular tarafından görüntülendi.

Uçağın kanadını görüntüleyen yolculardan biri, yangının neden olduğu aydınlığı ve çıkan yoğun dumanı kaydetti. Kabin içinden yükselen dehşet verici çığlıklar kameralara yansıdı.

Kabin dumanla kaplandı

Başka bir anda ise kabinin dumanla kaplandığı görüldü. Yolcular, dumandan etkilenmemek için maskelerini taktı.

Uçaktan tahliye öncesinde yaşanan bu anlar, ucuz atlatılan facianın gerçek büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Uçaktakiler tahliye edildi, uçuşlar Narita'ya yönlendirildi

Japonya basını, uçakta bulunan 367 yolcu ve 12 mürettebatın tamamının tahliye edildiğini yazdı. Olay sırasında kimse yaralanmadı.

Haneda'nın tüm pistleri saat 18.00 sularından itibaren kapatıldı. Bazı uçuşlar Narita Havalimanı'na yönlendirildi.

Japonya Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada, Hokkaido'daki Shin-Chitose Havalimanı'ndan kalkan 516 sefer sayılı uçağın, yerel saatle 17.47'de Haneda'ya indiği belirtildi.