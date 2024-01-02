Japonya'da iki uçak çarpıştı! Tüm yolcular tahliye edildi

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Japonya'da uçak kazası meydana geldi.
Uluslararası Tokyo Haneda Havalimanı'nda yaşanan olayda yolcu uçağı iniş esnasında sahil güvenlik uçağı ile çarpıştı.
Ardından pistte alev topuna dönen uçakta panik anları yaşandı. Uçak kısa sürede küle döndü.
Yolcular tahliye edildi
Japon yayın kuruluşu NHK, yolcu uçağında bulunan yaklaşık 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, ülkenin en büyük havalimanındaki tüm pistlerin kapatıldığı belirtildi.
Dün 7.4 büyüklüğünde deprem oldu
Japonya'da dün yeni yılın ilk gününde de bir facia yaşandı.
Ülkede 2 büyük deprem art arda yaşandı. İlk depremin büyüklüğü 5.7, ikinci depremin büyüklüğü ise 7.4 olarak açıklandı.
Yaşanan afette 48 kişi yaşamını yitirdi.
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