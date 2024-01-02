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Japonya'da iki uçak çarpıştı! Tüm yolcular tahliye edildi

Japonya'da iki uçak çarpıştı! Tüm yolcular tahliye edildi Başkent Tokyo'da iki uçağın çarpışmasıyla yaşanan kazada, yolcu uçağında bulunan 400 yolcu ve mürettebatın tahliye edildiği açıklandı.