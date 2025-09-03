Japonya'da yaşlı kadını 'Uzayda mahsur kaldım' diyerek dolandırdı

Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido Adası’nda yaşayan 80 yaşındaki bir kadın, kendisini “uzayda mahsur kalan astronot” olarak tanıtan kişi tarafından yaklaşık 1 milyon yen (yaklaşık 6 bin 700 dolar) dolandırıldı.

SOSYAL MEDYADA TANIŞTILAR

Sky News’in aktardığına göre, kadın temmuz ayında, sosyal medya üzerinden sahte astronot ile tanıştı. Dolandırıcı, kendisini uzay görevinde olduğunu iddia ederek güven kazandı.

"OKSİJEN ALMAK İÇİN PARAYA İHTİYACIM VAR" DEDİ

Polis raporuna göre, sözde astronot kadına uzay gemisinin saldırıya uğradığını ve oksijen satın alabilmek için nakit paraya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

1 MİLYON YEN GÖNDERDİ

Romantik duygular beslediği düşünülen kadın, sahte astronotun talebine inanarak yaklaşık 1 milyon yen gönderdi.

Hokkaido polisi, çevrim içi ortamlarda tanışılıp para isteyen kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.