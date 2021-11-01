Japonya'daki tren saldırısı faili: Joker'den etkilendim

Tokyo'da bindiği trende 17 kişiyi bıçakla yaralayarak vagonu ateşe veren saldırgan, ifadesinde hayranı olduğu Joker karakterinden etkilendiğini söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Keiko Hattı'nda bir trene binen 20'li yaşlardaki Kyota Hattori, elindeki bıçakla yolculara saldırmıştı.

17 YARALI

Daha sonra yabancı bir madde döktüğü vagonu ateşe vermeye çalışan şahıs, 17 kişiyi yaralamıştı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: JOKER'DEN ETKİLENDİM

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde mor takım elbise ve yeşil gömlek giydiği görülen Hattori'nin polisteki ifadesinde, Batman serisinin kötü karakteri Joker'e hayranlığını dile getirdiği ve Joker'den etkilendiğini itiraf ettiği bildirildi.

ÖLÜM CEZASI ALMAK İÇİN İNSANLARI ÖLDÜRMEK İSTEDİ

Zanlının ayrıca, ölüm cezası almak için insanları öldürmek istediğini söylediği ve geçtiğimiz ağustos ayında da başka bir tren hattında yaşanan bıçaklı saldırıdan etkilendiği öğrenildi.

Japonya'daki tren saldırısının failinin rahat tavrı