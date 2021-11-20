Japonya'dan 9 ülkeye aşı yardımı

Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, koronavirüsle mücadele kapsamında 9 ülkenin salgına karşı yürüttüğü mücadeleye aşıyla destek olacaklarını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün durumu kötü ülkelere yönelik sık sık yaptığı aşı paylaşımına Japonya kayıtsız kalmadı.

Japonya, Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, gelişen 9 ülkenin salgınla mücadelelerine destek olacaklarını bildirdi.

9 ÜLKEYE 3,7 MİLYON DOZ AŞI GÖNDERİLECEK

Hayaşi, Bangladeş, Kamboçya, Laos, Tonga, Vanuatu, Nikaragua, Mısır, Suriye ve Yemen'e 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderileceğini belirterek, "Japonya yerel üretim, doz miktarı stoku ile ülkelerin aşı talebini göz önüne alarak aşı yardımlarını sürdürecektir" diye konuştu.

YARDIM OLARAK GÖNDERİLEN AŞILARIN DOZU 30 MİLYONA YAKLAŞTI

Japonya'da üretilen AstraZeneca aşılarını kapsayacak yardım, Birleşmiş Milletler destekli Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kanalıyla ulaştırılacak.

Kyodo ajansı Japonya'nın şimdiye kadar yardım olarak çeşitli ülkelere gönderdiği doz desteğinin yaklaşık 30 milyon doza eriştiğini aktardı.