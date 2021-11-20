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    Japonya'dan 9 ülkeye aşı yardımı

    Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, koronavirüsle mücadele kapsamında 9 ülkenin salgına karşı yürüttüğü mücadeleye aşıyla destek olacaklarını açıkladı.
    • AA
    • 20.11.2021 - 05:56
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    Japonya'dan 9 ülkeye aşı yardımı

    Dünya Sağlık Örgütü'nün durumu kötü ülkelere yönelik sık sık yaptığı aşı paylaşımına Japonya kayıtsız kalmadı.

    Japonya, Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, gelişen 9 ülkenin salgınla mücadelelerine destek olacaklarını bildirdi.

    9 ÜLKEYE 3,7 MİLYON DOZ AŞI GÖNDERİLECEK

    Hayaşi, Bangladeş, Kamboçya, Laos, Tonga, Vanuatu, Nikaragua, Mısır, Suriye ve Yemen'e 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı gönderileceğini belirterek, "Japonya yerel üretim, doz miktarı stoku ile ülkelerin aşı talebini göz önüne alarak aşı yardımlarını sürdürecektir" diye konuştu.

    Japonya dan 9 ülkeye aşı yardımı #1

    YARDIM OLARAK GÖNDERİLEN AŞILARIN DOZU 30 MİLYONA YAKLAŞTI

    Japonya'da üretilen AstraZeneca aşılarını kapsayacak yardım, Birleşmiş Milletler destekli Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kanalıyla ulaştırılacak.

    Kyodo ajansı Japonya'nın şimdiye kadar yardım olarak çeşitli ülkelere gönderdiği doz desteğinin yaklaşık 30 milyon doza eriştiğini aktardı.

    Japonya dan 9 ülkeye aşı yardımı #2

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