Japonya’dan ABD’deki yangın mağdurlarına 2 milyon dolarlık destek

DHA

ABD'nin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir süren yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 24'e yükseldiği bildirildi.

Kaliforniya'daki orman yangınları kaynaklı ekonomik kaybın 57 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor.

Japonya hükümeti, ABD’nin Los Angeles şehrindeki orman yangınları nedeniyle mağdur olanlara 2 milyon dolar tutarında yardım sağlanacağını duyurdu.

Öte yandan, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildiği ve tahliye edilen 700'den fazla bölge sakininin barınaklara yerleştirildiği kaydedildi.

YARDIM AMERİKAN KIZILHAÇI ARACILIĞIYLA YAPILACAK

Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, orman yangınları nedeniyle mağdur olan afetzedelere Amerikan Kızılhaçı aracılığıyla 2 milyon dolar tutarında yardım yapılacağı bildirildi.

JAPONYA AKTİF YARDIM SAĞLAYACAK

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: