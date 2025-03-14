Japonya'dan Donald Trump'ın çelik ve alüminyum vergisi artışına tepki

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi artırımı kararları, birçok ülkeyi zor duruma soktu.

10 Şubat tarihinde, ABD sanayisini ve üreticilerini destekleme amacı çelik ve alüminyum ithalatına küresel düzeyde yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini açıklayan Trump'ın bu kararı yürürlüğe girdi.

Bu kararın etkilediği ülkeler teker teker misillemeye yönelik açıklamalar yaparken, Japonya ise farklı bir açıklama yaptı.

"ÜZÜNTÜ VERİCİ BULUYORUZ"

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, Kanada'da düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısının oturum aralarında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede Trump yönetiminin çelik ve alüminyum tarifelerini "üzücü" olarak nitelendirdi.

ABD'DEN MUAFİYET TALEP ETTİLER

Kyodo Haber Ajansı'na göre, Iwaya, toplantının ardından gazetecilere verdiği demeçte, Japonya'nın otomobil ve karşılıklı tarifeler konusunda ABD’den muafiyet talep ettiğini belirtti.

Iwaya ayrıca, Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Şubat ayında Beyaz Saray'daki zirvelerinde vardıkları mutabakat doğrultusunda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini Rubio'ya ilettiğini söyledi.

Rubio'nun, ABD-Japonya ilişkilerini "son derece önemli" olarak nitelendirdiğini aktaran Iwaya, Washington'a Japonya'nın endişelerini ileteceği sözünü verdiğini belirtti.

TRUMP VE IWAYA GÖRÜŞMESİ

Trump’ın göreve geldiği Ocak ayından bu yana üçüncü kez bir araya gelen iki bakan, yaklaşık 30 dakika süren görüşmelerinde Ukrayna ve Gazze Şeridi’ne ilişkin konuları da ele aldı, ancak Iwaya bu konularda ayrıntı vermedi.

Iwaya, perşembe günü ayrıca Kanada, İngiltere ve İtalya dışişleri bakanlarıyla ayrı görüşmeler yaptı. Görüşmelerde ikili işbirliğinin güçlendirilmesi ve küresel konularda yakın işbirliği içinde hareket edilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Trump, ithal otomobillere yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirilmesinin 2 Nisan’da yürürlüğe girebileceğini açıklamıştı. Halihazırda Japon otomobillerine yüzde 2,5 oranında gümrük vergisi uygulanıyor.

Resmi Japonya verilerine göre, geçen yıl ABD’ye 1,37 milyon araç ihraç edildi. Bu rakam, Japonya'nın ABD’ye yaptığı toplam ihracatın yüzde 28,3'ünü oluşturuyor.