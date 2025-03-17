Japonya'dan İran'a 'nükleer mesele' çağrısı

AA

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklama yapıldı.

İRAN'A NÜKLEER MESELEDE DİYALOG VE BARIŞÇIL ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Görüşmede, mevcut durumdan endişe duyduğunu ifade eden İvaya, nükleer meselenin barışçıl şekilde çözülmesi için İran'ın somut adımlar atmasının şart olduğunu aktardı.

Diyalog çağrısı yapan İvaya, bölgenin barış ve istikrarı için diplomatik çabaları sürdüreceklerini kaydetti.

Taraflar, bölgenin barış ve istikrarı için görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldı.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business Network'e verdiği demeçte, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini ve İran ile nükleer program konusunda anlaşma yapmayı tercih ettiğini vurgulamıştı.

Trump, "Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak. İran nükleer silahlara sahip olamaz. Başka seçenekler de mevcut." ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise Trump'ın İran'ı tehdit ederek müzakere çağrısında bulunması sonrasında, ülkesinin konuyu ABD ile baskı altında müzakere etmeyeceğini tekrarlamıştı.