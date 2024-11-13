Japonya'nın batısındaki nükleer reaktörde güvenlik incelemesi: Birçok hata var

AA

Japonya'nın Fukui eyaletindeki Tsuruga santralinin 2 nolu reaktörünün yeniden hizmete alınması için güvenlik incelemesi gerçekleştirildi.

İncelemeler sonrası Japonya Nükleer Düzenleme Kurumu (NRA), sonucu duyurdu.

OY BİRLİĞİYLE REDDEDİLDİ

Buna göre NRA, "aktif bir arıza olma olasılığı" gerekçesiyle reaktörün güvenliğini onaylanmamasını öngören incelemesine resmiyet kazandırdı.

Resmi karar doğrultusunda tesisin işleticisi "Japan Atomic Power" (JAPC) firmasının "yeniden hizmete alınması" başvurusu, oy birliğiyle reddedildi.

Kararda, NRA'nın son raporundaki "reaktörün yaklaşık 300 metre kuzeyinde aktif bir fayın, yerleşkenin altına doğru uzanma olasılığı"na dikkat çekildi.

Reaktördeki riske yönelik, JAPC'nin "fay hareketinde ilerleme ihtimalinin olmadığı iddiasının yeterli düzeyde gerekçelendirilmediği" açıklandı.

"VERİLERDE TAHRİFAT YAPILMIŞ"

NRA Başkanı Yamanaka Şinsuke, basına açıklamasında, "NRA kurulduğundan beri bu ilk karar ve bilimsel ve teknik açıdan titizlikle alındı." ifadesinde bulundu.

Kararı değerlendiren Yamanaka, "Birçok hata var, verilerde tahrifat yapılmış. Anormal bir durum. JAPC'nin bunları değerlendirmesini istiyoruz." sözlerini sarf etti.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, açıklamasında, karar için "sonuç ne olursa olsun bilimsel ve mesleki yargıya saygı duyulması gerektiğini" aktardı.

Fukui Eyaleti Valisi Sugimoto Tatsuji, işletici firmanın güvenliğe öncelik vermesi ve eyalet toplumunu ayrıntılı düzeyde aydınlatması gerektiğini bildirirken JAPC açıklamasında, "hayal kırıklığı" olarak nitelendirilen karar sonrası reaktörün hizmete girmesi için çalışılacağı ve başvurunun yineleneceği aktardı.

İLK KEZ "YENİDEN BAŞLATILMA" REDDEDİLDİ

2011'deki deprem ve Fukuşima Dai-içi santralindeki nükleer erime sonrası Japonya, 2012'de NRA'yı kurmuş ve güvenlik standartlarını güncellemişti.

NRA'nın kararıyla, Fukuşima Dai-içi'deki kaza sonrası güncellenen güvenlik standartları doğrultusunda ilk kez "yeniden başlatılma" reddedilmiş oldu.

Doğu Asya bölgesinde büyük ölçekli ve sıklıkta deprem riski taşıyan Japonya'da, reaktörlerin doğrudan fay hatlarının üzerine inşa edilmesi yasak.

Japonya hükümeti, 2022'de açıkladığı "2050'ye kadar karbon sıfır" politikasıyla nükleer enerjinin kullanımını en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.

Batıdaki Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) nazır Tsuruga Körfezi sahilindeki 4 reaktörlü nükleer santral, ilk resmi hizmetine Mart 1970'te başlamıştı.