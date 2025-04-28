Japonya’nın en yaşlı insanı 115 yaşında hayatını kaybetti

İHA

Japonya'nın en yaşlısı, 115 yaşında hayatını kaybetti...

Japonya’nın en yaşlı insanı olan Okagi Hayashi’nin 115 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gifu eyaletine bağlı Toki şehrinde yaşayan Okagi'nin, tedavi gördüğü hastanede 26 Nisan’da kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği aktarıldı.

"VEFATINDAN DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Toki Belediye Başkanı Junji Kato haberi doğrulayarak, "Şehrimize umut veren Okagi Hayashi Hanımefendi'nin ani vefatından derin üzüntü duyuyoruz. Merhumun yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Kendisinin sıcak gülümsemesi daima kalplerimizde yaşayacak." açıklamasında bulundu.

JAPONYA'NIN YENİ EN YAŞLISI 114 YAŞINDA

Hayashi’nin vefatı ile birlikte Japonya’nın Aichi eyaletine bağlı Koda kasabasında yaşayan 114 yaşındaki Mine Kondo, ülkenin en yaşlı insanı oldu.

Hayashi, dünyanın en yaşlı insanı olarak bilinen 116 yaşındaki Tomiko Itooka'nın Aralık ayında hayatını kaybetmesiyle Japonya’nın en yaşlı kişisi ünvanını elde etmişti.