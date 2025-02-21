JD Vance: ABD'nin cömertliği olmasa Ukrayna olmazdı

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı marjında bir YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Vance burada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky hakkında konuştu.

"BİZ OLMASAYDIK UKRAYNA OLMAZDI"

"ABD'nin cömertliği olmasaydı Ukrayna diye bir ülke olmazdı." diyen Vance, Zelensky'nin "müteşekkir olması" gerektiğini savundu.

Zelensky'nin, "ABD Başkanı Donald Trump'la bir problemi varsa telefonla araması gerektiğini" söyleyen Vance, "Avrupa'da bir basın turnesine çıkıp ABD Başkanı'nı kötüleme. Bu hem onun hem benim hem de ABD halkı için aşağılayıcı bir şeydir. Ayrıca aptalca." ifadesini kullandı.

"DAHA İYİ DANIŞMANLARA İHTİYACI VAR"

Trump'ın fikrinin bu şekilde değişmeyeceğine işaret eden Vance, "Zelensky'nin daha iyi danışmanlara ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

"51'İNCİ EYALETİMİZ"

Vance, ABD-Kanada arasındaki hokey maçına da değindi.

Kanada eğer maçı kazanamazsa "tarifelerin daha da artacağını söyleyen" Vance, "Yalnızca şaka yapıyorum. Bu ABD Başkanı'nın kararı." şeklinde konuştu.

Trump, söz konusu maç öncesi "Belki çok yakında değerli ve çok önemli 51. eyaletimiz olacak Kanada karşısında takımımıza zafer diliyorum." şeklinde mesaj yayımlamıştı.