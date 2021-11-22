Jens Spahn: Birçok Alman aşılanacak, tedavi edilecek ya da ölecek

Jens Spahn: Birçok Alman aşılanacak, tedavi edilecek ya da ölecek

Delta varyantı kaynaklı vakalara işaret eden Spahn, kış sonunda ortaya çıkabilecek tabloyu özetledi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Spahn, düzenlediği basın toplantısında, neredeyse tüm Almanların en geç 2022 baharına kadar koronavirüse karşı bağışıklığa sahip olacağını düşündüğünü söyledi.

DELTA VARYANTI UYARISI

Bulaşıcı Delta varyantına işaret eden Spahn, önümüzdeki birkaç ay içinde aşılanmayanların enfekte olmalarının "çok olası" olduğunu söyledi.

"Bağışıklık her zaman sağlanır." diyen Spahn, bu noktaya aşıyla mı yoksa enfeksiyonla mı ulaşıldığının asıl mesele olduğunu söyledi.

"KIŞ SONUNA KADAR..."

Bild'in haberine göre, Alman Bakan, "Kış sonuna kadar, Almanya'daki hemen hemen herkes muhtemelen aşılanmış, iyileşmiş veya ölmüş olacak." dedi.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinde yer alan verilere göre, Almanya'da şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 5 milyon 378 bin 192 vaka ve 99 bin 613 ölüm kayıtlara geçti.