Euro
12.6549
-0.42%
Dolar
11.2188
-0.29%
Altın
663.38
-0.73%
Borsa
1.754
0.93%
Bitcoin
644.347
-3.10%
BTXN Coin
20.49
2.24%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Jens Spahn: Birçok Alman aşılanacak, tedavi edilecek ya da ölecek

    Delta varyantı kaynaklı vakalara işaret eden Spahn, kış sonunda ortaya çıkabilecek tabloyu özetledi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 14:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Jens Spahn: Birçok Alman aşılanacak, tedavi edilecek ya da ölecek

    Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede artan koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Spahn, düzenlediği basın toplantısında, neredeyse tüm Almanların en geç 2022 baharına kadar koronavirüse karşı bağışıklığa sahip olacağını düşündüğünü söyledi.

    DELTA VARYANTI UYARISI

    Bulaşıcı Delta varyantına işaret eden Spahn, önümüzdeki birkaç ay içinde aşılanmayanların enfekte olmalarının "çok olası" olduğunu söyledi.

    "Bağışıklık her zaman sağlanır." diyen Spahn, bu noktaya aşıyla mı yoksa enfeksiyonla mı ulaşıldığının asıl mesele olduğunu söyledi.

    "KIŞ SONUNA KADAR..."

    Bild'in haberine göre, Alman Bakan, "Kış sonuna kadar, Almanya'daki hemen hemen herkes muhtemelen aşılanmış, iyileşmiş veya ölmüş olacak." dedi.

    Jens Spahn: Birçok Alman aşılanacak, tedavi edilecek ya da ölecek #1

    ALMANYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    Worldometers internet sitesinde yer alan verilere göre, Almanya'da şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 5 milyon 378 bin 192 vaka ve 99 bin 613 ölüm kayıtlara geçti.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir