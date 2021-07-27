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    Jens Stoltenberg: Afganistan'ı desteklemeye devam edeceğiz

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Afganistan'daki güvenlik durumuna ilişkin mesaj paylaştı.
    • AA
    • 27.07.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 17:11
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    Jens Stoltenberg: Afganistan'ı desteklemeye devam edeceğiz

    NATO, Afganistan'dan çekilme sürecine dair değerlendirmede bulundu.

    Twitter hesabından açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

    Stoltenberg, Afganistan'ı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

    NATO'DAN DESTEK MESAJI

    Afganistan'daki güvenlik durumunun son derece zorlu olmaya devam ettiğini ve müzakere yoluyla bir çözüm gerektirdiğini kaydeden Stoltenberg, "NATO, sivil varlığı fonlamak ve yurt dışı eğitim de dahil olmak üzere Afganistan'ı desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

    Jens Stoltenberg: Afganistan ı desteklemeye devam edeceğiz #1

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