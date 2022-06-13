Jens Stoltenberg, İsveç Başbakanı Andersson ile görüştü

İsveç lideri, güvenlik konusunda Türkiye'nin endişelerini ciddiye aldıklarını dile getirdi. Stoltenberg, "Türkiye ile iletişim halindeyim" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İskandinav turu kapsamında Finlandiya ve İsveç'i ziyaret etti.

Stoltenberg, ilk durağı olan Finlandiya'nın ardından İsveç'e geçti.

Finlandiya'dan sonra İsveç

Temasları kapsamında Stoltenberg, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile bir araya geldi.

Görüşmenin ana gündem maddesini, İsveç'in askeri ittifaka üyelik süreci oluşturdu.

"Türkiye'nin endişelerini ciddiye alıyoruz"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Başbakan Andersson'un, Türkiye'nin endişelerini hükümet olarak gidermeye hazır olduklarını teyit ettiğini söyledi.

AA'nın aktardığına göre, Andersson da Ankara'nın kaygılarını çok ciddiye aldıklarını ve çözüm bulabilmek için Finlandiya ile birlikte diyaloğun sürdüğünü belirtti.

"Finlandiya ile güvenlik sağlayıcısı olacağız"

Andersson, hem İsveç'in hem de Finlandiya'nın, Türkiye dahil tüm NATO ve bölge için güvenlik sağlayıcısı iki ülke olacağını kaydetti.

Türkiye, her iki ülkeden de terör örgütleriyle aralarına mesafe koymasını ve iade taleplerinin yerine getirilmesini istiyor.

Stoltenberg'e teşekkür etti

İsveç Başbakanı Andersson, konuşmasının devamında, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarını ve Avrupa'daki güvenlik durumunu da görüştüklerini aktarırken, Stoltenberg'e, NATO üyeliği konusunda "güçlü desteğinden" dolayı teşekkürlerini iletti.

Andersson, Madrid'deki NATO Zirvesi'ne katılacağını belirterek, "İsveç, ittifakın güvenlik zorluklarının farkında olacak." dedi.

"İsveç, NATO'nun komşusu"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de "İsveç, NATO'nun komşusu ve bizim yakın bir dostumuz. Aynı değerleri ve Rusya'nın agresif eylemlerinden kaynaklanan zorlukları paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Stockholm ve Helsinki yönetimlerinin kritik bir dönemde güvenlik konusunda "tarihi bir adım" attığını ifade eden Stoltenberg, "NATO üyelikleri transatlantik güvenliğini iyileştirecektir." diye konuştu.

"Güvenlik endişelerini ele almamız gerekiyor"

İki ülkenin NATO üyeliğinin Nordik-Baltık iş birliğini sağlayacağını da aktaran Stoltenberg, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tüm müttefiklerimizin güvenlik endişelerini ele almamız gerekiyor. Türkiye, bazı endişeleri gündeme getirdi. Bunlar arasında Türkiye'nin PKK'ya karşı mücadelesi var.

"Türkiye ile iletişim halindeyim"



İsveç ve Finlandiya'nın yanı sıra müttefik Türkiye ile iletişim halindeyim. Personelim de bu üç ülkenin yetkilileriyle, Türkiye'nin endişelerine hızlı bir şekilde yanıt vermek ve İsveç ile Finlandiya'nın ittifaka katılımını ileri taşımak için diyalog halinde.

NATO için İsveç ve Finlandiya'nın güvenliği önemli. Birçok müttefik, sizin güvenliğinize bağlılığını dile getirdi."