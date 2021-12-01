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    Jens Stoltenberg: NATO entegrasyonunda Ukrayna'yı destekliyoruz

    Basın mensuplarına demeçlerde bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO, Avrupa-Atlantik entegrasyonunu desteklediklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 02:46
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    Jens Stoltenberg: NATO entegrasyonunda Ukrayna'yı destekliyoruz

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Ukrayna hakkında açıklamalarda bulundu.

    "UKRAYNA'YI NATO, AVRUPA-ATLANTİK ENTEGRASYONUNDA DESTEKLİYORUZ"

    Stoltenberg, Letonya’nın başkenti Riga'da NATO dışişleri bakanları toplantısının ardından basın mensuplarına "Ukrayna’yı NATO, Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunda destekliyoruz, reformlarına, yolsuzlukla mücadelesine, savunma ve güvenlik sistemlerini güçlendirme çabalarına destek veriyoruz. NATO standartlarını karşılamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Jens Stoltenberg: NATO entegrasyonunda Ukrayna yı destekliyoruz #1

    "RUSYA'NIN VETO HAKKI YOK"

    "Bu, 30 üye ülkenin ortak kararı olmalı. İttifakın genişlemesi için konsensüs lazım" diyen Stoltenberg, "Rusya, bu sürece müdahale etme müdahale etme hakkına sahip değil, çünkü Ukrayna egemen ve bağımsız bir ülke. Bu sorunu sadece Ukrayna ve NATO ülkeleri çözebilir, Rusya’nın veto hakkı yok" dedi.

    Jens Stoltenberg: NATO entegrasyonunda Ukrayna yı destekliyoruz #2

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